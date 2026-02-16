Difensore della libertà di pensiero il circolo culturale I Forti ricorda Giordano Bruno

Il circolo culturale “I Forti” di Perugia ricorderà la figura di Giordano Bruno “supremo difensore della libertà di pensiero” con una cerimonia prevista per domani, martedì 17 febbraio 2026 alle ore 16.30, nella omonima piazza, davanti alla basilica di San Domenico, in corso Cavour.Nel corso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Nola – Giovanni Forino, il pasticciere di Soul Cafe in via Mario De Sena, ha deciso di celebrare l’anniversario della morte di Giordano Bruno preparando dei biscotti ispirati alla filosofia del filosofo.

Addio a Joseph Francis, difensore della libertà religiosa in PakistanL'avvocato fondatore di CLAAS-UK ha dedicato oltre vent’anni alla difesa dei cristiani e delle minoranze religiose. Ha offerto assistenza legale alle vittime delle leggi sulla blas ... asianews.it

In nome di Kirk. In ricordo del difensore della libertà d'espressione, i trumpiani fanno il contrarioL’Amministrazione Trump ha attivato una forza di vigilantes online che sta chiedendo di segnalare chi ha pubblicato online post e commenti contro Charlie Kirk, il fondatore di Turning Point Usa, la ... ilfoglio.it

Il 16 febbraio nella storia: dalla morte di Giordano Bruno a Campo de' Fiori, fino all'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto - facebook.com facebook

#AccaddeOggi #9febbraio 1619; Giulio Cesare #Vanini viene arso vivo a Tolosa con l'accusa di eresia. Come Giordano Bruno, è considerato un martire del Libero Pensiero per aver sfidato con la sua risoluta autonomia di ragionamento l'intollerante potere de x.com