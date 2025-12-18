Calciomercato Juve il club dell’obiettivo bianconero vuole la plusvalenza già a gennaio | c’è un ostacolo esterno Ecco cosa sta succedendo l’Inter osserva

La Juventus punta a ottenere una plusvalenza già a gennaio, ma un ostacolo esterno rischia di complicare i piani. Nel frattempo, i bianconeri tengono d’occhio Rafik Belghali dell’Hellas Verona, valutando un possibile acquisto. L’attenzione è alta sul mercato, con l’Inter che osserva con interesse le mosse della concorrenza. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle strategie e sui possibili scambi del club torinese.

Calciomercato Juve, i bianconeri seguono Rafik Belghali dell’Hellas Verona per gennaio. L’ostacolo è la Coppa d’Africa con la sua Algeria. La Juventus continua a monitorare con grande attenzione i talenti emergenti della Serie A per rinforzare le corsie esterne a disposizione di Luciano Spalletti. Tra i profili più interessanti seguiti dalla dirigenza guidata da Damien Comolli, è emerso con forza il nome di Rafik Belghali. L’esterno destro classe 2002, protagonista di un’ottima prima parte di stagione con l’ Hellas Verona, è diventato un obiettivo concreto anche per l’ Inter, accendendo un nuovo duello di mercato tra le due rivali storiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

