Ricordo delle foibe FdI attacca la Cgil | Posizione inaccettabile
La deputata di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha criticato duramente la Cgil perché, secondo lei, minimizza il ricordo delle vittime delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati. Meloni ha dichiarato che questa posizione è inaccettabile e che alimenta una visione distorta della storia. La leader di FdI ha ricordato che le foibe sono un orrore reale e che non si può trattare questa tragedia come un tema da strumentalizzare o da revisionare.
"È inaccettabile che, ancora oggi, la Cgil consideri il ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati alla stregua di un'operazione strumentale e addirittura revisionista". Non usa giri di parole il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Forlì. A suscitare la condanna è il comunicato diffuso dalla Cgil - insieme alla Rete degli studenti medi - in cui le sigle legate al mondo della sinistra contestano la campagna di volantinaggio promossa da Azione Studentesca. "Molti di noi hanno un passato di militanza in Azione Studentesca e siamo orgogliosi di considerare la partecipazione politica giovanile come un valore - proseguono i meloniani -.
Un gesto vile che offende il ricordo, la storia e il rispetto di Norma Cossetto e di tutti i Martiri dell’eccidio delle Foibe e delle vittime dell’odio comunista titino. La condanna sia ferma e unanime. facebook