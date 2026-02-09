Foibe la Calabria ricorda | iniziative in tutte le province per il Giorno del Ricordo Brutto FDI

La Calabria si mobilita per il Giorno del Ricordo. In tutte le province si svolgono iniziative per ricordare le vittime delle Foibe e gli esuli giuliano-dalmati. Le cerimonie coinvolgono scuole, enti locali e associazioni, che si ritrovano per non dimenticare.

La Calabria si prepara a commemorare il Giorno del Ricordo con una serie di iniziative in tutte le province, un’occasione per onorare le vittime delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmati. Le commemorazioni si svolgeranno il 10 febbraio 2026, con momenti di raccoglimento e riflessione promossi da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale, sottolineando l’importanza di preservare la memoria storica di una tragedia che per troppo tempo è rimasta nell’ombra. Domani, martedì 10 febbraio, la regione si fermerà per ricordare una pagina dolorosa della storia italiana. A Catanzaro, alle ore 10:30, una deposizione di fiori si terrà in Piazzale Martiri delle Foibe, un gesto simbolico per onorare coloro che persero la vita nelle Foibe e gli esuli provenienti da Istria, Fiume e Dalmazia.🔗 Leggi su Ameve.eu

