Richiamo Nestlé | nuovi lotti di latte per neonati ritirati per possibile contaminazione microbiologica

Nestlé ha annunciato il ritiro di nuovi lotti di latte per neonati a causa di una possibile contaminazione microbiologica. Il richiamo interessa diversi prodotti destinati all’alimentazione infantile, a distanza di circa un mese dal precedente intervento sul Nidina Optipro 1. La misura è precauzionale e mira a garantire la sicurezza dei consumatori. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali dell’azienda.

