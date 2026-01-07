Richiamo Nestlé | nuovi lotti di latte per neonati ritirati per possibile contaminazione microbiologica
Nestlé ha annunciato il ritiro di nuovi lotti di latte per neonati a causa di una possibile contaminazione microbiologica. Il richiamo interessa diversi prodotti destinati all’alimentazione infantile, a distanza di circa un mese dal precedente intervento sul Nidina Optipro 1. La misura è precauzionale e mira a garantire la sicurezza dei consumatori. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali dell’azienda.
A distanza di circa un mese dal richiamo che aveva interessato il latte in polvere Nidina Optipro 1, Nestlé ha annunciato un nuovo e più ampio richiamo precauzionale che riguarda diversi prodotti destinati all’alimentazione. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it
Nestlé ritira latte per neonati in Europa | coinvolta anche l’Italia scatta l’allerta preventiva.
