Richiamo Nestlé | nuovi lotti di latte per neonati ritirati per possibile contaminazione microbiologica

Da cibosia.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nestlé ha annunciato il ritiro di nuovi lotti di latte per neonati a causa di una possibile contaminazione microbiologica. Il richiamo interessa diversi prodotti destinati all’alimentazione infantile, a distanza di circa un mese dal precedente intervento sul Nidina Optipro 1. La misura è precauzionale e mira a garantire la sicurezza dei consumatori. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali dell’azienda.

A distanza di circa un mese dal richiamo che aveva interessato il latte in polvere Nidina Optipro 1, Nestlé ha annunciato un nuovo e più ampio richiamo precauzionale che riguarda diversi prodotti destinati all’alimentazione. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

richiamo nestl233 nuovi lotti di latte per neonati ritirati per possibile contaminazione microbiologica

© Cibosia.it - Richiamo Nestlé: nuovi lotti di latte per neonati ritirati per possibile contaminazione microbiologica

Leggi anche: Latte in polvere richiamato dalla Nestlé per possibile contaminazione microbiologica: l’avviso del Ministero

Leggi anche: Nestlè ritira latte per neonati, il richiamo di alcuni lotti per un ingrediente sospetto: quali sono i marchi coinvolti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nestlé ritira latte per neonati in Europa | coinvolta anche l’Italia scatta l’allerta preventiva.

Richiamati nuovi lotti di un salame dai supermercati, i lotti interessati e l’allerta del Ministero - Nuovi aggiornamenti sul richiamo del salame “Il Morbido” senza glutine a marchio Salumificio di Genga. fanpage.it

Altri lotti di uova Spinovo richiamati dal commercio per rischio microbiologico: l’allerta del Ministero - Sono otto i nuovi avvisi di richiamo disposti dallo stesso produttore delle uova in via precauzionale per possibile rischio microbiologico per i consumatoti. fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.