Ricerca e sviluppo nel Mediterraneo | il Cnr apre il ciclo 2026 del Sabato delle Idee

Il Cnr ha dato il via al ciclo 2026 del Sabato delle Idee, puntando l’attenzione sulla ricerca e lo sviluppo nel Mediterraneo. La decisione nasce dalla crescente esigenza di trovare soluzioni innovative per problemi condivisi tra i Paesi della regione. Nel frattempo, un nuovo libro di Guido Trombetti rivela dettagli inediti sulla vita quotidiana a Napoli, offrendo uno spaccato autentico della città del Vesuvio.

Il Consiglio nazionale delle ricerche al centro del dibattito sul Mediterraneo. Poi un libro che racconta la città del Vesuvio: Il Carosello Napoletano di Guido Trombetti. Quindi l’incontro con un Nobel per la fisica, Alain Aspect. Sono i tre prossimi appuntamenti del Sabato delle Idee. Il Cnr e il Mare Nostrum. Sabato 21 febbraio, alle ore 10,30, nella sede della Fondazione Salvatore in viale Gramsci 4 a Napoli, si terrà l’incontro dedicato al Consiglio nazionale delle ricerche e al suo stato attuale, con uno sguardo alle prospettive future nel bacino del Mediterraneo. Ad aprire i lavori saranno Lucio d’Alessandro, rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e Marco Salvatore, direttore scientifico di IRCCS Synlab SDN.🔗 Leggi su Ildenaro.it

