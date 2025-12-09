Davanti ai dati sul clima relativi al 2024, per il Mediterraneo si mette sempre peggio. Come affermano gli scienziati gli ultimi 24 mesi segnano una fase del tutto nuova per il mare che bagna l’Europa meridionale, segnata da temperature a dir poco anomale, con correnti più energiche e un’accumulazione di calore che non ha precedenti negli ultimi quarant’anni. Questo il ritratto a tinte forsche che emerge dallo studio pubblicato su Frontiers in Marine Science e firmato da ENEA, Cnr e MedSharks. Un rapporto che più di tutti racconta come il cambiamento climatico sia sempre più rapido e profondo, con coseguenze nefaste soprattutto per l’Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sul Mediterraneo scatta l’allarme, secondo il report di ENEA e Cnr il 2024 è stato il più caldo degli ultimi 40 anni