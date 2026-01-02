Sicilia e Malta unite da un ponte di terra | una spedizione alla scoperta del passato

Tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, la nave da ricerca R/V «Gaia Blu» del CNR ha avviato una campagna oceanografica per esplorare il passato geologico del Mediterraneo. L’obiettivo è individuare i resti dell’antico ponte di terra che collegava la Sicilia sud-orientale a Malta e Gozo. Questa spedizione contribuisce a migliorare la comprensione della storia geofisica della regione e delle sue evoluzioni nel tempo.

Tra la fine del 2025 e l’alba del 2026 è partita la nuova campagna oceanografica della nave da ricerca RV «Gaia Blu» del Consiglio nazionale delle ricerche, che ha lo scopo di individuare i resti dell’antico lembo di terra emersa che fungeva da ponte tra la Sicilia sud-orientale e le attuali isole di Malta e Gozo. Il progetto "Bridges" Il progetto, denominato «Bridges», nasce dalla collaborazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

