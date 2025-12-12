Fano città di impatto positivo | imprese volontariato e scuola unite per il sociale

Il 12 dicembre 2025, Fano si distingue come città di impatto positivo, grazie a un progetto che unisce imprese, volontariato, scuola e amministrazione comunale. Un'iniziativa volta a promuovere la responsabilità sociale attraverso azioni concrete, rafforzando il legame tra le diverse realtà del territorio e contribuendo allo sviluppo sostenibile e al benessere della comunità.

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 12 dicembre 2025 - Un progetto che mette in rete imprese, volontariato, scuola e amministrazione comunale, trasformando la responsabilità sociale in azioni concrete sul territorio. Si chiama "Fano città di impatto positivo" ed è l'iniziativa promossa PMG Italia società Benefit, che ha coinvolto una ventina di aziende fanesi in un percorso condiviso dedicato a inclusione sociale, tutela ambientale e formazione. Il primo risultato tangibile è la consegna di un mezzo all'Anteas Volontariato, destinato al servizio di taxi sociale, utilizzato gratuitamente per accompagnare persone fragili del territorio di Fano: anziani, disabili, cittadini in difficoltà che necessitano di supporto negli spostamenti quotidiani.