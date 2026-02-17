Mo | Rosato ' Board of Peace comitato affari processo pace arenato'

Il politico Rosato ha criticato il Board of Peace, accusandolo di essere un comitato d’affari che si occupa di progetti infrastrutturali, invece di seguire le direttive delle Nazioni Unite. A causa di questa mancanza di coerenza, il processo di pace si è bloccato. Un esempio concreto è l’attesa per le decisioni riguardanti la ricostruzione delle spiagge e delle nuove aree urbane, che ora si trova in stallo.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Il Board of peace non è stato costruito in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite, che dicevano molte altre cose, perché questo non è altro che un comitato d'affari che si preoccupa di predisporre i rendering delle nuove infrastrutture, delle spiagge, di come verrà impostata la nuova città. Non una ricostruzione pensata a chi abita lì, ma una Gaza a prescindere da chi la abita". Lo dichiara il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, intervenendo in aula alla Camera sulle comunicazioni del Governo. "La nostra partecipazione anche in forma di osservatori, è profondamente sbagliata - prosegue Rosato -, anche perché contribuisce a distruggere i multilateralismo delle Nazioni Unite che abbiamo contribuito a costruire.

