Il partito di Vannacci e il governo Meloni nel Board of peace | Sì ma invitate anche Putin
Il partito di Vannacci e il governo Meloni hanno approvato il Board of Peace, ma vogliono che anche la Russia sia invitata a partecipare. La richiesta deriva dalla convinzione che senza Mosca, il tavolo non possa avere reali effetti. Edoardo Ziello, deputato del partito, ha detto in Parlamento che “se non sei invitato, sei nel menu”, durante il dibattito sulle comunicazioni del ministro Tajani.
Sì al Board of peace, ma meglio se partecipa anche la Russia. E’ la posizione del partito di Roberto Vannacci, espressa in aula alla Camera da Edoardo Ziello, uno dei tre deputati che, dal misto, rappresentano il primo drappello del generale nelle aule parlamentari: «Siamo favorevoli, se non sei al tavolo sei nel menu», dice Ziello, durante il dibattito sull comunicazioni del ministro Tajani. Anche perché questa autorità, aggiunge, «segnala il fallimento Onu, le cui sedi sono state usate da Hamas per azioni terroristiche che hanno danneggiato sia la popolazione israeliana sia la popolazione palestinese».🔗 Leggi su Open.online
Meloni dice sì a Trump su Gaza: l’Italia entra nel “Board of Peace” (ma solo da osservatore)Meloni dichiara di essere d’accordo con Trump sulla questione di Gaza, portando l’Italia a entrare nel “Board of Peace” come osservatore.
Il giallo dell'Italia nel Board of peace: "Meloni vuole disperatamente entrare, ma...."L'Italia esprime interesse a entrare nel Board of Peace, un organismo internazionale ideato per favorire la risoluzione dei conflitti globali.
