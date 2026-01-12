Giovani democratici crescono Luigi Nicolosi eletto segretario provinciale

I Giovani Democratici della provincia si sono riuniti ieri durante il loro sesto congresso, nel corso del quale è stato eletto Luigi Nicolosi come nuovo segretario provinciale. L'incontro ha rappresentato un momento importante per definire le future linee di impegno e crescita del gruppo giovanile, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo e partecipato all’interno del partito e della comunità locale.

