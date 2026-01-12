Giovani democratici crescono Luigi Nicolosi eletto segretario provinciale
I Giovani Democratici della provincia si sono riuniti ieri durante il loro sesto congresso, nel corso del quale è stato eletto Luigi Nicolosi come nuovo segretario provinciale. L'incontro ha rappresentato un momento importante per definire le future linee di impegno e crescita del gruppo giovanile, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo e partecipato all’interno del partito e della comunità locale.
Si è tenuto ieri il sesto congresso provinciale dei Giovani democratici. L'assemblea ha eletto segretario Luigi Nicolosi. Il neo segretario, già coordinatore dell'associazione Koinè protagonista delle recenti elezioni universitarie, nel suo intervento programmatico, ha tracciato la linea politica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Siap, Aldo Vozza nuovo segretario provinciale. Antonazzo eletto segretario regionale aggiunto
Leggi anche: Noi di Centro, Cirpiano eletto nuovo Segretario provinciale
Giovani Democratici Foggia - facebook.com facebook
Giovani Democratici: nasce la nuova segreteria regionale x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.