Costantino Ragonese è il nuovo segretario dei Giovani democratici di Catania

Costantino Ragonese è stato scelto come nuovo segretario dei Giovani Democratici di Catania, in seguito a un’assemblea cittadina caratterizzata da partecipazione e confronto. La sua nomina rappresenta un passo importante per il ruolo dei giovani nel panorama politico locale. Ragonese assume questa posizione con l’obiettivo di promuovere il dialogo e l’impegno civico tra i giovani della città.

