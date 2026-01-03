Costantino Ragonese è il nuovo segretario dei Giovani democratici di Catania
Costantino Ragonese è stato scelto come nuovo segretario dei Giovani Democratici di Catania, in seguito a un’assemblea cittadina caratterizzata da partecipazione e confronto. La sua nomina rappresenta un passo importante per il ruolo dei giovani nel panorama politico locale. Ragonese assume questa posizione con l’obiettivo di promuovere il dialogo e l’impegno civico tra i giovani della città.
. E’ stato eletto, in un clima di ampia partecipazione e di proficuo confronto politico, dall’assemblea cittadina. Un appuntamento, quest’ultimo, di grande rilevanza politica, che ha confermato la significativa crescita. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Svastica davanti casa del segretario dei Giovani Democratici di Latina
Leggi anche: Nave Humanity fermata dopo il salvataggio dei migranti, solidarietà dei Giovani Democratici alla ong
Buon Natale e felice dies Natalis Soli Invicti! Il 25 dicembre si festeggiava, stando al calendario Cronografo del 354 d.C., sia il Natale cristiano che il Natale del Sole Invincibile. Lo stesso Costantino era stato inizialmente un seguace del Sol Invictus, come most - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.