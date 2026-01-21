Blanco torna con il nuovo singolo Anche a vent’anni si muore

Blanco annuncia l’uscita del nuovo singolo Anche a vent’anni si muore, il manifesto di chi cade, si rialza e decide di continuare a vivere. Il video spoiler apparso sui suoi canali social ha subito generato interesse: Blanco annuncia l’uscita del nuovo singolo Anche a vent’anni si muore da venerdì 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy). A vent’anni le scelte, i sogni e le paure assumono un peso diverso, il confine tra slancio e smarrimento è sottile: è in questo spazio fragile che prende forma Anche a vent’anni si muore. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Argomenti discussi: Il nuovo Blanco, torna a scuola e studia il latino: Come i Beatles nella musica, la base di tutto. Devo studiare e capire, voglio essere la migliore versione di me; Blanco torna a scuola per prendere il diploma; Blanco torna a scuola: cosa studierà, dove e perché; Blanco torna al liceo: Devi perdere il centro e poi ritrovarlo.

