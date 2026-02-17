Riapre il Giardino di Ninfa | torna visitabile uno dei luoghi più belli al mondo

Il Giardino di Ninfa riapre dopo la chiusura stagionale, perché il periodo di riposo ha terminato e ora può accogliere di nuovo i visitatori. La storica area verde, famosa per le sue rovine medievali e le piante rare, apre al pubblico oggi, offrendo un panorama unico tra fiori colorati e antichi resti. Centinaia di appassionati attendono di passeggiare tra i sentieri e ammirare il suo incanto.

Dopo la pausa stagionale, uno dei luoghi naturalistici più affascinanti d’Italia si prepara ad accogliere nuovamente visitatori e appassionati di paesaggi storici: il Giardino di Ninfa riapre le sue porte. Si tratta di un momento atteso da tutti coloro che amano la pace, la natura, la storia e i giardini monumentali, rimettendo al pubblico un sito considerato tra i più suggestivi a livello internazionale, in grado di attirare ogni anno migliaia di curiosi. LEGGI ANCHE: Marco Da Rin Zanco e amuseapp: come l’intelligenza artificiale sta cambiando la visita ai luoghi di culto Dal 21 marzo torna visitabile l’oasi più romantica del Lazio: riapre il Giardino di Ninfa.🔗 Leggi su Funweek.it “Crolla tutto”. Terrore in Italia, in uno dei luoghi più belli: frana improvvisa, danni enormi Castello di Eltz, uno dei più belli al mondo: a picco sul promontorio con una storia affascinante Il Castello di Eltz, situato su un promontorio nel cuore della Germania, è uno dei castelli più affascinanti e ben conservati d’Europa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Riapre il Parco Giardino Sigurtà: un viaggio tra fioriture, natura e storia a due passi da Verona; Palazzo Madama, torna a splendere il giardino medievale, al via lezioni e tour botanici; Villa Aldobrandini, il Comune di Roma assume la gestione: via al progetto di rinascita nel cuore di Monti; Villa Alari, il parco riapre al pubblico: Un gioiello che torna ai cittadini. A Pechino riapre il Giardino di Qianlong, la parte più intima e segreta della Città ProibitaCi sono voluti 25 anni di lavori e quasi un secolo di chiusura, ma finalmente il Giardino di Qianlong, la parte più intima e segreta della Città Proibita di Pechino, ha riaperto le sue porte al ... quotidiano.net Riapre il Parco Giardino Sigurtà: un viaggio tra fioriture, natura e storia a due passi da VeronaDopo la pausa invernale, il Parco Giardino Sigurtà riapre i cancelli e invita il pubblico a immergersi nella nuova stagione di fioriture, dal 7 marzo al 15 ... giornaleadige.it https://www.giornaleadige.it/2026/02/09/riapre-il-parco-giardino-sigurta-un-viaggio-tra-fioriture-natura-e-storia-a-due-passi-da-verona/ facebook