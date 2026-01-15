Castello di Eltz uno dei più belli al mondo | a picco sul promontorio con una storia affascinante

Il Castello di Eltz, situato su un promontorio nel cuore della Germania, è uno dei castelli più affascinanti e ben conservati d’Europa. Con una storia che risale al XII secolo, rappresenta un esempio significativo dell’architettura medievale. La sua posizione panoramica e le sue caratteristiche architettoniche lo rendono un sito di interesse storico e culturale, ideale per chi desidera scoprire un luogo intriso di storia e bellezza naturale.

Chi di noi, sfogliando un libro di favole da bambina, non ha sognato di scorgere tra le fronde di un bosco incantato le torri svettanti di un castello? Se quel luogo esiste davvero, ha un nome: Castello di Eltz. Situato in Germania, nella Renania-Palatinato, Burg Eltz è una fortificazione medievale, un miracolo di pietra e di storia che da oltre ottocento anni sfida il tempo, le guerre e la modernità. Immaginiamo di trovarci tra le colline sovrastanti la Mosella, a metà strada tra Coblenza e Treviri. Qui, la natura ha creato una scenografia perfetta: uno sperone roccioso alto settanta metri che sorge in una valle profonda, abbracciato su tre lati dal ruscello Elzbach.

