Rhode Island sparatoria durante una partita di hockey | tre morti il movente sarebbe di matrice domestica

Una sparatoria durante una partita di hockey a Rhode Island ha causato tre vittime e ha lasciato altri tre feriti gravi. La polizia sospetta che il movente sia legato a questioni familiari, secondo le prime indagini. Un testimone ha riferito di aver visto un uomo armato entrare nell’impianto poco prima dell’incidente.

Tre morti e tre feriti gravi in una sparatoria avvenuta durante una partita di hockey tra studenti della North Providence High School. Tra i decessi si registra quello del presunto killer, che sarebbe morto suicida dopo la tragedia. La polizia locale ritiene che i colpi siano stati sparati a causa di una disputa familiare Una tragica sparatoria si verifica durante la partita di hockey tra due squadre studentesche, all'interno della pista di ghiaccio Lynch Arena di Pawtucket a pochi chilometri da Providence, nello Stato del Rhode Island. A seguito delle indagini, il bilancio è di tre morti e altrettanti feriti gravi.