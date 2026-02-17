Rhode Island sparatoria durante una partita di hockey | tre morti il movente sarebbe di matrice domestica
Una sparatoria durante una partita di hockey a Rhode Island ha causato tre vittime e ha lasciato altri tre feriti gravi. La polizia sospetta che il movente sia legato a questioni familiari, secondo le prime indagini. Un testimone ha riferito di aver visto un uomo armato entrare nell’impianto poco prima dell’incidente.
Tre morti e tre feriti gravi in una sparatoria avvenuta durante una partita di hockey tra studenti della North Providence High School. Tra i decessi si registra quello del presunto killer, che sarebbe morto suicida dopo la tragedia. La polizia locale ritiene che i colpi siano stati sparati a causa di una disputa familiare Una tragica sparatoria si verifica durante la partita di hockey tra due squadre studentesche, all'interno della pista di ghiaccio Lynch Arena di Pawtucket a pochi chilometri da Providence, nello Stato del Rhode Island. A seguito delle indagini, il bilancio è di tre morti e altrettanti feriti gravi.
Sparatoria durante la partita di hockey a Rhode Island negli Stati Uniti, tre mortiUn uomo ha aperto il fuoco durante una partita di hockey a Rhode Island, uccidendo tre persone e ferendone altre tre, alcune in condizioni critiche.
Sparatoria nel Rhode Island a una partita di hockey ghiaccio liceale: tre mortiUn uomo di 57 anni, Robert Dorgan, ha aperto il fuoco durante una partita di hockey nel Rhode Island, causando tre vittime.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Rhode Island, sparatoria durante una partita di hockey: 3 morti. Il video della tragedia
Il drammatico bilancio parla di almeno due morti e tre feriti gravi. La polizia ha riferito che il presunto autore, identificato come Robert K. Dorgan, noto anche come Roberta Esposito, si sarebbe
Usa, strage a Rhode Island: tre morti e 4 feriti. Una partita di hockey finisce in tragedia
Tre persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Pawtucket, nel Rhode Island, costa est degli Stati Uniti, durante una partita di hockey su ghiaccio, ripresa in diretta streaming. Un uomo,
