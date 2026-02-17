La Reyer Venezia ha deciso di schierare Bowman e Nikolic in vista della Coppa Italia dopo una sconfitta che ha sorpreso i tifosi al Taliercio. La squadra ha affrontato la partita con poche rotazioni, il che ha pesato sulla freschezza dei giocatori. La decisione arriva in un momento in cui i veneziani cercano di risollevare il morale e migliorare le prestazioni.

Una sconfitta inattesa al Taliercio ha chiuso un periodo caratterizzato da rotazioni ridotte tra Campionato e EuroCup, con riflessi sull’energia della squadra e sulla fiducia collettiva. Il contesto resta impostato sulla prontezza mentale e sulla continuità di rendimento, elementi cruciali per le prossime sfide ufficiali e per la fase finale di stagione. La partita si è conclusa 79-81, segnando una battuta d’arresto che interseca condizione fisica e gestione delle situazioni di gioco. Venezia ha operato con rotazioni ridotte, evidenziando una disponibilità limitata di cambi e una dinamica meno incisiva rispetto al match precedente contro l’avversario di turno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Reyer Venezia: Bowman e Nikolic di in campo per la Coppa Italia

Il coach Spahija ha sottolineato che i rimbalzi offensivi sono stati decisivi nella vittoria contro Reggio Emilia, poiché hanno permesso alla Reyer Venezia di mantenere il possesso e segnare punti chiave.

