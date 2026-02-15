Spahija | Rimbalzi offensivi fondamentali Nikolic e Bowman pronti per la Coppa Italia

Il coach Spahija ha sottolineato che i rimbalzi offensivi sono stati decisivi nella vittoria contro Reggio Emilia, poiché hanno permesso alla Reyer Venezia di mantenere il possesso e segnare punti chiave. Nel frattempo, Nikolic e Bowman si sono allenati con costanza, preparando il loro ritorno in campo per la prossima Coppa Italia. La partita ha mostrato come la lotta sotto canestro abbia fatto la differenza, con i biancoblu che hanno dominato i rimbalzi offensivi, ottenendo così più opportunità di segnare.

In questa analisi si esamina un incontro di LBA tra Reyer Venezia e UNA Hotels Reggio Emilia, focalizzandosi sull'esito della gara e sulle considerazioni espresse dal coach Neven Spahija in conferenza stampa. La partita è stata decisa di misura, evidenziando come la squadra ospite abbia meritato la vittoria per l'approccio preparato e per le scelte execute sul campo, nonostante il tentativo di rimonta della squadra di casa. Reyer Venezia è venuta a mancare nell'energia necessaria per sostenere il ritmo imposto dall'avversario, con una prestazione complessiva che ha mostrato segnali di miglioramento rispetto alle ultime uscite ma ha faticato a contrastare le azioni avversarie.