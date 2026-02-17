Resident Evil detiene un guinness world record che nessuno conosce e che poteva minarne il successo
Il primo Resident Evil ha ottenuto un Guinness World Record sconosciuto, a causa di un problema di produzione che ha coinvolto migliaia di copie distribuite in modo errato. La vicenda si è verificata durante il lancio del gioco, quando molte confezioni contenevano materiali difettosi, causando lamentele tra i giocatori e ritardi nelle vendite. Un dettaglio che molti non conoscono e che, inizialmente, avrebbe potuto mettere a rischio il successo del titolo.
Il primo Resident Evil è stato un successo commerciale, ma al di là delle meccaniche che lo hanno reso famoso c’è un altro dettaglio che lo contraddistingue e che gli ha permesso di guadagnare un Guinness World Record che non è esattamente lusinghiero. Ci apprestiamo ad accogliere il nono capitolo della saga principale di Resident Evil, una delle più celebrate e amate serie videoludiche sul mercato. Si tratta di un brand talmente forte da aver permesso a Capcom di creare una lunga saga cinematografica, serie tv live action e anime, spin off, fumetti, merchandising di vario tipo. Ancora oggi, a distanza di 30 anni dall’uscita del primo capitolo, la saga gode di un affetto incondizionato da parte di milioni di fan in tutto il mondo e rappresenta un punto di riferimento per chiunque voglia sviluppare un survival horror di successo (spesso vengono introdotte dinamiche innovative che fanno scuola a tutta l’Industry). 🔗 Leggi su Esports247.it
