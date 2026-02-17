Repubblica | Patto azzurro contro l’emergenza Tredici finali per la Champions

Repubblica riporta che l’Italia ha deciso di stringere un patto tra le squadre di Serie A per affrontare le ultime tredici partite di campionato, con l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League. La scelta nasce dalla necessità di rafforzare le possibilità di successo, anche grazie a un impegno condiviso tra le società. Ogni squadra ha già delineato una strategia comune, puntando su maggiore concentrazione e spirito di squadra.

"> Tredici finali per blindare la Champions League. Il pareggio contro la Roma ha definito in modo chiaro l’orizzonte del Napoli: archiviata la difesa dello scudetto, complice un’emergenza diventata strutturale, ora l’unico obiettivo è il piazzamento tra le prime quattro. Una necessità sportiva ed economica. Nel suo approfondimento, Marco Azzi su Repubblica Napoli spiega come la squadra di Antonio Conte stia lottando da mesi contro una raffica di imprevisti. Anche contro la Roma gli azzurri erano privi di cinque big: De Bruyne, Anguissa, Di Lorenzo, Neres e McTominay, con Lukaku solo in panchina e non al meglio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: Patto azzurro contro l’emergenza “Tredici finali per la Champions” Caldara: «Contro la Juve delle finali di Champions faticavi ad arrivare in porta. Il mio più grande rimpianto è non aver ascoltato quel consiglio di Chiellini» Caldara rivela un rimpianto legato alle finali di Champions con la Juventus, sottolineando le difficoltà nel trovare il gol e il consiglio di Chiellini che avrebbe potuto fare la differenza. Corriere dello Sport: “Napoli, notte Champions in emergenza: Conte con soli quindici uomini contro il Chelsea” Questa sera il Napoli scende in campo contro il Chelsea con soli quindici giocatori disponibili. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Repubblica: Patto azzurro contro l’emergenza Tredici finali per la Champions. Repubblica parla di un “patto che spacca l’Ue” tra Merz e Meloni. La Verità esulta: il nuovo asse Roma-Berlino pronto a scardinare le eurocatene di Ursula & co. Sembra la grande sfida all’Europa di Maastricht, il cuore oltre l’ostacolo della nostra Giorg - facebook.com facebook #9febbraio 1507: l’imperatore Massimiliano I chiede a #Venezia d’attraversare il suo Stato da terra per scendere a #Roma per essere incoronato. Gli è concesso, a patto che sia senza esercito. Non la prende bene. La Repubblica gli sbarra il passo. Le ostilità i x.com