Sant’Angelo all’Esca truffatore online senza scrupoli smascherato dai Carabinieri

Sant’Angelo all’Esca – Durante le festività natalizie, molte persone cercano regali a prezzi convenienti. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle truffe online che possono mettere a rischio le proprie finanze. Recentemente, i Carabinieri hanno smascherato un truffatore che operava senza scrupoli nella zona, evidenziando l’importanza di essere cauti nelle transazioni digitali.

