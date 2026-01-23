Consigli di quartiere tutti i presidenti e i vice eletti Plumari | Avviamo ufficialmente un lavoro corale

I consigli di quartiere rappresentano un momento fondamentale di partecipazione civica, con dodici presidenti e vicepresidenti eletti chiamati a svolgere un ruolo centrale. Il loro compito è rappresentare le esigenze dei cittadini, ascoltando le istanze e portandole all’attenzione delle istituzioni. Plumari annuncia l’avvio di un percorso collettivo, volto a rafforzare il dialogo tra quartiere e amministrazione, promuovendo un lavoro condiviso e responsabile.

Elezioni dei consigli di quartiere, tutti gli eletti: 57 donne e 63 uomini. All'Oltresavio il recordman di preferenzeSi sono concluse le elezioni dei consigli di quartiere a Cesena, con 120 eletti: 57 donne e 63 uomini.

Il Consiglio di quartiere n. 8 è convocato presso il Centro di aggregazione polifunzionale LAGORA', in via Lago di Pusiano 3, (e non nella solita sala del Civico di Laghetto), nel giorno di giovedì 29.01 . 2026 alle ore 20:45 . Nel corso della seduta sarà trattato il facebook