Palazzo d’Orléans incontro tra Schifani e Tajani | intesa Stato-Regione a sostegno delle imprese siciliane

Il 16 gennaio, a Palazzo d’Orléans, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha incontrato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’obiettivo dell’incontro è stato rafforzare l’intesa tra Stato e Regione, con particolare attenzione al sostegno delle imprese siciliane. Un momento istituzionale che si inserisce in un quadro di collaborazione volto a promuovere scenari internazionali ed esportazioni.

Vertice istituzionale su scenari internazionali ed export. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto ieri mattina, 16 gennaio, a Palazzo d'Orléans, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto sui principali temi di attualità politica internazionale, con particolare attenzione alle politiche commerciali e ai dazi doganali, e ai loro potenziali effetti sull' economia siciliana e sulle esportazioni regionali. Accordo Ministero-Regione per l'internazionalizzazione.

