Napoli intesa Regione-Comune per interventi strategici in città | c’è anche lo stadio

Regione Campania e Comune di Napoli hanno firmato un accordo per interventi importanti in città. Tra i progetti, ci sono la messa in sicurezza del Monte Echia e l’adeguamento dello stadio Diego Armando Maradona. Il protocollo d’intesa è stato approvato dalla Giunta regionale, guidata da Roberto Fico. Ora si preparano i lavori per migliorare alcuni punti chiave di Napoli.

La messa in sicurezza del Monte Echia e l’adeguamento dello stadio Diego Armando Maradona sono tra gli interventi strategici per la città di Napoli condivisi da Regione Campania e Comune di Napoli nel protocollo d’intesa il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale della Campania, presieduta da Roberto Fico. “Regione e Comune di Napoli – si legge in una nota – condividono un modello di governance che prevede un confronto tra vari livelli territoriali e istituzionali per la definizione e l’attuazione di interventi strategici per la Città di Napoli, tra cui: politiche dell’abitare, potenziamento del trasporto pubblico (35 nuovi tram), tutela dell’ambiente (messa in sicurezza per il Monte Echia), ottimizzazione degli edifici pubblici dal punto di vista energetico e della sicurezza (adeguamento dello stadio Diego Armando Maradona), miglioramento dei servizi digitali”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

