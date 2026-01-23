Trappeto affidata per tre anni alla Lega navale la gestione del Museo del mare

Il Comune di Trappeto ha stipulato un accordo con la Lega navale italiana per affidare, in concessione triennale, la gestione del Museo del mare. L’intesa mira a valorizzare il patrimonio marittimo locale attraverso un'associazione di comprovata esperienza nel settore. La collaborazione si inserisce in un percorso di tutela e promozione della storia e delle tradizioni marittime di Trappeto.

Firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di Trappeto e la Lega navale italiana per l’affidamento in concessione del “Museo del mare”. È stato siglato l’accordo che prevede una serie di azioni finalizzate alla valorizzazione della struttura, un bene confiscato alla mafia che si trova nel comune in provincia di Palermo, in piazza Madonna di Fatima. Accogliendo la proposta della Lega navale, il Comune ha assegnato la gestione del museo che comprende l’allestimento e la fruizione degli spazi attraverso orari di apertura al pubblico. La ristrutturazione del bene è stata effettuata con oltre 600 mila euro di fondi pubblici che la Regione, con un impegno di spesa firmato a settembre 2024, ha messo a disposizione per i lavori di riqualificazione architettonica e il miglioramento della sicurezza.🔗 Leggi su Palermotoday.it

