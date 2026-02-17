Caso favoreggiamento pedofilia Ripepi assolto con formula piena | Il fatto non sussiste

Massimo Ripepi è stato assolto con formula piena nel caso di favoreggiamento alla pedofilia, perché il fatto non sussiste. Il giudice ha deciso di chiudere il procedimento dopo aver ascoltato le testimonianze e aver analizzato le prove presentate in aula. Ripepi, che aveva sempre negato ogni coinvolgimento, ha dichiarato di essere sollevato dalla sentenza e di voler riprendere la sua attività politica. La decisione mette fine a un lungo percorso giudiziario iniziato mesi fa.

L'accusa ipotizzava che il consigliere avesse convinto una madre a non denunciare presunti abusi subiti dalla figlia. Il commento del consigliere comunale di Reggio Calabria Si chiude con la formula più ampia e liberatoria prevista dal codice di procedura penale il calvario giudiziario del consigliere comunale di Reggio Calabria, Massimo Ripepi. Il tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione perché "il fatto non sussiste in ordine al reato di favoreggiamento personale". L'accusa ipotizzava che il consigliere avesse convinto una madre a non denunciare presunti abusi subiti dalla figlia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Mugnai assolto con formula piena: "Il fatto non costituisce reato" Il giudice Capuano assolto con formula piena dalla Corte d'Appello di RomaLa Corte d'Appello di Roma ha assolto con formula piena il giudice Alberto Capuano, che era stato accusato di sei presunti episodi di corruzione in atti giudiziari. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Caso favoreggiamento pedofilia. Assoluzione con formula piena per il Consigliere Massimo Ripepi: Il fatto non sussisteSi chiude con la formula più ampia e liberatoria prevista dal codice di procedura penale il calvario giudiziario del Consigliere Comunale di Reggio Calabria, Massimo Ripepi. Il Tribunale ha pronunciat ... ilmetropolitano.it Ripepi assolto con formula piena: il fatto non sussisteIl Tribunale assolve con formula piena il consigliere comunale di Reggio Calabria, Massimo Ripepi, dall’accusa di favoreggiamento personale nell’ambito di un presunto caso di pedofilia, con la formula ... cn24tv.it Caso fentanyl a Perugia, iscritti nel registro degli indagati la coordinatrice e due operatori della cooperativa Borgorete per favoreggiamento facebook