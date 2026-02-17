Reggio Calabria Forza Italia all’attacco | 11 anni di centrosinistra tra accuse di immobilismo e mancati risultati

Reggio Calabria, Forza Italia critica il centrosinistra, accusando il governo locale di aver sprecato 11 anni senza realizzare progetti concreti. La formazione politica sostiene che durante questo lungo periodo si sono verificati solo annunci vuoti e pochi risultati tangibili, mentre le infrastrutture e i servizi pubblici restano ancora insufficienti. Nei giorni scorsi, i rappresentanti di Forza Italia hanno puntato il dito contro le scelte dell’amministrazione, che considerano responsabile di aver lasciato la città in stallo. La polemica si intensifica in vista delle prossime elezioni comunali, con il partito di centrodestra che promette un cambio di passo.

Reggio Calabria, Forza Italia accusa il centrosinistra: “Undici anni di fuffa e fallimenti”. Reggio Calabria è al centro di un acceso confronto politico in vista delle prossime elezioni comunali. Forza Italia, attraverso i suoi consiglieri, ha replicato duramente alle critiche del centrosinistra, accusandolo di un lungo periodo di immobilismo e di una gestione senza risultati concreti. La polemica è stata innescata dalla presentazione dei dieci punti programmatici del partito azzurro, delineati dal segretario regionale Francesco Cannizzaro. La replica del centrodestra: un attacco frontale. La risposta del centrodestra è arrivata attraverso una nota congiunta firmata da Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti, Saverio Anghelone, Massimo Ripepi, Antonino Caridi, Armando Neri, Giuseppe de Biasi, Demetrio Marino e Guido Rulli.🔗 Leggi su Ameve.eu

"Radici, comunità e futuro", Forza Italia parte da Pellaro e guarda al futuro di Reggio CalabriaIeri a Pellaro si è tenuto un incontro di Forza Italia che ha coinvolto i cittadini.

Reggio Calabria: Forza Italia propone funivia Porto-Fortini per rilanciare turismo e valorizzare il territorio.Forza Italia presenta un progetto per costruire una funivia tra Porto e Fortini a Reggio Calabria, con l’obiettivo di attrarre più turisti e valorizzare le aree naturali della città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.