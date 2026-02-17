Reggio Calabria enorme voragine ad Archi | ha già provocato un grave incidente

Una gigantesca voragine si è aperta in via Corvo ad Archi, a Reggio Calabria, causando un incidente grave. La falla si è formata improvvisamente e ha inghiottito parte della strada, coinvolgendo un'auto che transitava in quel momento. La scena ha attirato molte persone, preoccupate per la sicurezza dei residenti e dei passanti. La zona resta sotto stretta sorveglianza mentre le autorità cercano di gestire la situazione.

Archi nel Baratro: Paura e Attesa a Reggio Calabria per la Voragine in Via Corvo. Reggio Calabria è in allerta. Una voragine improvvisa si è aperta ieri in via Corvo, nel quartiere Archi, inghiottendo parte dell’asfalto e mettendo a rischio la sicurezza dei residenti. L’incidente, avvenuto il 17 febbraio 2026, ha già causato un sinistro stradale e riaccende i riflettori sulla fragilità delle infrastrutture in una città che lotta da tempo con problemi di manutenzione e dissesto idrogeologico. La Scoperta e il Panico nel Quartiere. La scena che si è presentata ai residenti di via Corvo è sconcertante.🔗 Leggi su Ameve.eu

