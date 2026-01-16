Sua figlia ha provocato un grave incidente ed è stata arrestata | coppia di anziani non cade nella truffa
Una coppia di anziani ha evitato una truffa dopo che un falso maresciallo dei carabinieri si è presentato a casa loro, chiedendo denaro per prevenire il carcere della figlia. Quando l’uomo ha tentato di ingannarli, i pensionati hanno rifiutato di consegnare il denaro e lo hanno allontanato, dimostrando attenzione e senso di responsabilità.
I coniugi hanno formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri del paese. E i militari dell'Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare chi ha tentato di raggirarli L'incaricato, dal falso maresciallo dei carabinieri, è stato cacciato via. Quando ha citofonato a casa dei due “nonnini” per farsi consegnare il denaro necessario a evitare che la loro figlia restasse in carcere, i pensionati lo hanno cacciato. L'83enne e la 78enne non sono caduti nella trappola. E hanno, poi, denunciato ai carabinieri - quelli veri - cosa gli era poco prima accaduto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
