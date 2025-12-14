Grave incidente auto-ambulanza a Salerno in direzione Reggio Calabria quattro feriti

Un grave incidente si è verificato sulla Statale 18 «Tirrena Inferiore» nei pressi di Salerno, coinvolgendo un'auto e un'ambulanza. L'incidente ha causato il ferimento di quattro persone, creando disagi nel traffico e richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Quattro feriti in un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una ambulanza sulla Statale 18 «Tirrena Inferiore», nei pressi di Salerno, in direzione Reggio Calabria. Il traffico è stato deviato mediante uscita obbligatoria a Mariconda. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell'incidente. Sul posto squadre Anas e forze dell'ordine.

