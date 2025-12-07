Serie D la Reggina stende il Paternò e centra il tris di vittorie consecutive
Triplice fischio di Camia allo stadio Falcone-Borsellino. La Reggina blocca il risultato, centra il tris e nella trasferta insidiosa contro il Paternò conquista nel primo tempo la vittoria con le reti, del capitano di giornata Nino Ragusa, dal dischetto spiazza Branduani, e del difensore centrale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
