Bari-Avellino via alla prevendita per il settore ospiti

È aperta la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio “San Nicola” di Bari, in vista della partita Bari-Avellino in programma sabato 27 dicembre 2025 alle ore 19:30, valida per la 18^ giornata del campionato di serie B. I tifosi biancoverdi possono acquistare i tagliandi attraverso i canali ufficiali, secondo le modalità indicate dall’U.S. Avellino 1912.

