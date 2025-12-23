Bari–Avellino | al via la prevendita per il settore ospiti

È aperta la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio “San Nicola” di Bari, in vista della partita Bari–Avellino del 27 dicembre 2025 alle ore 19:30, valida per la 18ª giornata del campionato di serie B. I tifosi biancoverdi possono acquistare i tagliandi in anticipo, seguendo le modalità indicate dall’U.S. Avellino 1912. È importante consultare le indicazioni ufficiali per dettagli e procedure di acquisto.

L'U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Bari – Avellino che verrà disputata sabato 27 dicembre 2025 alle ore 19:30 e valevole per la 18^ giornata del campionato di serie B è partita la prevendita per il settore ospiti dello stadio "San Nicola" di Bari. I ticket saranno acquistabili esclusivamente dai possessori di fidelity card, online e presso i punti vendita del circuito TicketOne. I residenti in Provincia di Avellino potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il settore ospiti con divieto di vendita nei settori locali. I biglietti avranno un costo di 20,00 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni.

