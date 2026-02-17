Referendum Prisco FdI | Senza giustizia non c' è sicurezza Grazie a Nordio per aver scelto Perugia

Prisco di FdI afferma che senza giustizia non si può garantire la sicurezza e ringrazia Nordio per aver deciso di tenere il dibattito a Perugia, città nota per il suo tribunale tra i più grandi d’Italia. La decisione di spostare il confronto nel capoluogo umbro mira a coinvolgere direttamente cittadini e operatori del settore. La discussione si svolgerà in un’area pubblica, con l’obiettivo di favorire il confronto tra le parti interessate.

Al Teatro del Pavone un confronto tra il Guardasigilli e il presidente emerito della Corte costituzionale Antonio Baldassarre Perugia si prepara a ospitare un confronto di alto profilo sulla riforma costituzionale della giustizia. Domani, al Teatro del Pavone, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre illustreranno le ragioni del “Sì” al prossimo referendum. Secondo l'esponente di Fratelli d'Italia, la riforma rappresenta un pilastro fondamentale per il programma del governo e per il modello di Stato che il partito intende sostenere.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Referendum Giustizia, domani al Pavone di Perugia arriva il ministro Carlo NordioIl ministro Carlo Nordio partecipa domani a un incontro al Pavone di Perugia, promosso in risposta alle recenti polemiche sul sistema giudiziario.

“Vota Sì per una giustizia più efficace e veloce”: lo slogan-bufala di FdI per il referendum (smentito anche da Nordio)Il governo di Fratelli d’Italia ha lanciato uno slogan chiaro: “Vota Sì per una giustizia più efficace e veloce”.

Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.