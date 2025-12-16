Stasera, 16 dicembre, torna su La7 l'ultima puntata del 2025 di diMartedì, il talk di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris. Tra gli ospiti della serata, Pier Luigi Bersani e Nicola Gratteri, pronti a confrontarsi su temi di attualità e questioni di rilevanza nazionale.

© Davidemaggio.it - diMartedì, Pier Luigi Bersani e Nicola Gratteri tra gli ospiti di Floris

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 16 dicembre, con l’ultimo appuntamento del 2025 di diMartedì, il talk di approfondimento politico ed economico in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 16 dicembre 2025. Al centro della puntata, un’analisi dei principali temi dell’attualità nazionale e internazionale, con la partecipazione, tra gli ospiti, di Pier Luigi Bersani e Nicola Gratteri. Spazio, a seguire, al confronto politico dopo gli interventi dai palchi di Atreju e dell’ assemblea del Partito Democratico: Giorgia Meloni attacca frontalmente Elly Schlein, che replica alla Premier. Davidemaggio.it

