Referendum Barbera | ‘la riforma garantisce le toghe dalle correnti’

Il presidente emerito della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, ha sottolineato che la riforma proposta nel referendum mira a proteggere le toghe dalle influenze delle correnti politiche. Durante un evento a sostegno del sì, Barbera ha evidenziato come questa modifica possa contribuire a garantire l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura, rafforzando il principio di autonomia della giustizia nel nostro paese.

Forza Italia. . “La sinistra di Augusto Barbera, di Stefano Ceccanti, di Cesare Salvi, di centinaia di veri riformisti, smaschera la grande menzogna: il referendum non tocca l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, non tocca l’obbligatorietà dell’azione pe - facebook.com facebook

Chiariamo alcune cose sulla riforma della giustizia di Nordio e sul referendum. 1. No, il delitto di Garlasco, il caso della famiglia del Bosco e tutte le altre cronache giudiziarie di cui alcune tv discutono insistentemente non c’entrano nulla con la riforma Nordio. x.com

