Referendum Barbera | ‘la riforma garantisce le toghe dalle correnti’

Il presidente emerito della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, ha sottolineato che la riforma proposta nel referendum mira a proteggere le toghe dalle influenze delle correnti politiche. Durante un evento a sostegno del sì, Barbera ha evidenziato come questa modifica possa contribuire a garantire l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura, rafforzando il principio di autonomia della giustizia nel nostro paese.

Lo ha detto il presidente emerito della Corte Costituzionale Augusto Barbera intervenendo a un'iniziativa a favore del Sì. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

