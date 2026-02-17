Referendum Nordio | Con il sì salterà il sistema delle correnti in magistratura

Il ministro della giustizia Carlo Nordio afferma che il voto favorevole al Referendum del 22 e 23 marzo potrebbe rompere il sistema delle correnti in magistratura. La sua visita a Sant’Ilario, dove ha incontrato un pubblico numeroso, si inserisce in una campagna per convincere gli elettori a sostenere il “sì”. Nordio ha spiegato che questa riforma potrebbe cambiare profondamente il modo in cui funzionano le nomine e le decisioni in magistratura. La presenza di molti cittadini al suo intervento mostra quanto l’argomento sia sentito nel paese.

Il ministro della giustizia in Sant'Ilario: «Con questo Governo stabile è arrivato il momento di completare la riforma "Vassalli"» Il prof. Paladini (Bicocca): «Molti dei "no" sono dettati da ostilità politiche». Foti: «Qualcuno trasforma il voto in un antipasto delle Politiche» Il "padrone di casa", il ministro piacentino Tommaso Foti, parla di un «incontro tra amici», ma Sant'Ilario trabocca di uditori per ascoltare il ministro della giustizia Carlo Nordio, arrivato in città per dare manforte al "sì" al Referendum del 22 e 23 marzo. L'evento è stato organizzato da Fratelli d'Italia. «Qualcuno sta trasformando il Referendum - è l'avviso di Foti in apertura - nell'antipasto delle elezioni politiche.

