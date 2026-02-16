Quali sono le correnti della magistratura e cosa succede se vince il sì al referendum

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Come sono nati i raggruppamenti presi di mira da Nordio e perché svolgono un ruolo rilevante nell'elezione del Consiglio superiore della magistratura (Csm) Il clima sulla giustizia si surriscalda in vista del referendum primaverile. Dopo le parole di Gratteri stavolta sono quelle del guardasigilli Carlo Nordio ad alimentare le polemiche. Il ministro della Giustizia è intervenuto nel dibattito sulla sua riforma con un attacco ai membri togati del Consiglio superiore della magistratura (Csm). Secondo Nordio all'interno dell'organismo le correnti della magistratura avrebbero creato "un sistema paramafioso".🔗 Leggi su Today.it

Il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026, come stabilito dal Consiglio dei ministri.

Che cosa sono le correnti in magistratura e perché contano così tanto La riforma della giustizia, che sarà sottoposta a referendum il 22 e 23 marzo, punta a ridurne il peso nel CSM.

