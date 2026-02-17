Referendum giustizia Salvini | Giusto chiedere chi finanzia chiunque

“È giusto chiedere chi finanzia chiunque. Mensilmente escono articoli su alcuni giornali su chi finanzia la Lega in maniera trasparente, non mi offendo, è giusto”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine della visita al Villaggio Olimpico di Milano, a chi gli chiedeva se fosse giusta la richiesta del ministero della Giustizia all’Anm sui finanziatori del ‘No’ al referendum. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Referendum, Salvini: giusto chiedere chi finanzia chiunqueMatteo Salvini ha commentato che è giusto chiedere chi sostiene finanziariamente chiunque, dopo aver visto vari articoli sui giornali che rivelano i finanziamenti alla Lega.

Referendum giustizia, il ministero scrive all'Anm: «Fornisca i nomi di chi finanzia comitato del No»Il Ministero della Giustizia ha inviato una lettera all’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), chiedendo i nomi delle persone che finanziano il comitato del No al referendum.

