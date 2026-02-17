Referendum Salvini | giusto chiedere chi finanzia chiunque

Matteo Salvini ha commentato che è giusto chiedere chi sostiene finanziariamente chiunque, dopo aver visto vari articoli sui giornali che rivelano i finanziamenti alla Lega. Salvini ha aggiunto che non si sente offeso da queste indagini e che, anzi, crede sia normale che vengano fatte. Nei giorni scorsi, diversi giornali hanno pubblicato dettagli sui contributi ricevuti dal partito, portando alla ribalta le fonti di finanziamento.

Milano, 17 feb. (askanews) – “E’ giusto chiedere chi finanzia chiunque. Mensilmente escono articoli su alcuni giornali su chi finanzia la Lega in maniera trasparente, non mi offendo, è giusto”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che a margine della visita al villaggio olimpico a Milano gli hanno chiesto conto della polemica tra il il Ministero della Giustizia e l’Anm dopo la richiesta del primo della lista dei finanziatori del comitato per il No. L'articolo proviene da Ildenaro.it.🔗 Leggi su Ildenaro.it

