A Taranto nasce il Comitato per il NO al referendum sulla giustizia, in risposta alla crescente richiesta popolare che ha superato le 500.000 firme. L’iniziativa mira a promuovere un approfondimento informato e responsabile sulla proposta di legge Nordio, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso delle diverse opinioni. La costituzione del comitato rappresenta un passo importante nel dibattito pubblico locale e nazionale sulla riforma giudiziaria.

Tarantini Time Quotidiano Mentre la richiesta popolare di referendum sulla legge Nordio supera il mezzo milione di firme a Taranto si costituisce il Comitato per il NO. Nella sede della CGIL si sono dati appuntamento per assumere un impegno a favore della campagna referendaria per il NO, oltre la CGIL, l’ANPI, Libera, SUNIA, Rifondazione Comunista, Partito Democratico, ARCI e ARCI Gagarin. La preoccupazione condivisa da tutti i componenti il Comitato risiede soprattutto nella riforma che scardina in primo luogo i principi della Costituzione. La riforma Nordio, su cui gli italiani saranno chiamati ad esprimersi nel Referendum del 22 e 23 marzo prossimi, infatti, sancisce che i tre poteri previsti 80 anni fa dalla Costituzione italiana, esecutivo, legislativo e giudiziario, non siano più pari, autonomi e indipendenti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Referendum giustizia, nato a Taranto il comitato per il NO

Leggi anche: Giustizia, è nato al Cis il primo Comitato per il Sì al referendum e ha battuto tutti sul tempo

Leggi anche: Referendum giustizia, a Palazzo Vecchio nasce comitato per il Sì

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Referendum sulla giustizia, il comitato del no prepara la campagna; Sesto Fiorentino, nasce il Comitato per il No nel referendum sulla giustizia; Referendum Giustizia, nasce a Taranto il comitato Giusto dire No; L'avvocata Corinne Margueret sarà presidente del Comitato per il SÌ, in vista del voto previsto a marzo.

Perché sono state raccolte le firme per indire un referendum già indetto - I promotori del No stanno provando a posticipare la data decisa dal governo per il voto sulla riforma della giustizia ... ilpost.it

Referendum sulla riforma della giustizia, è nato il Liguria il Comitato per il sì. Presidente è il chiavarese Giovanni Beverini - Si terrà il 22 e 23 marzo il referendum relativo alla riforma della giustizia promossa dal Governo Meloni. In Liguria si è così costituito il Comitato Cittadini ... radioaldebaran.it

#Napoli- Referendum Giustizia, Landini a Napoli: "No per una Giustizia diversa" Servizio di #PaoloFusco #NanoTG #NanoTV facebook

Referendum giustizia, Claudia Eccher: "Sondaggio interno, il 40% a favore della separazione delle carriere" x.com