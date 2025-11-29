Nordio agli odiatori della riforma Quante sciocchezze anche dai magistrati Palamara dimostrò il baratto tra le correnti

“Ci troviamo davanti, purtroppo, a una tale ignoranza, sia in Parlamento sia nelle Aule di giustizia, che di fronte a queste premesse il dialogo diventa anche difficile. Con l’attuale riforma invece la figura del pm viene elevata allo stesso rango d’indipendenza e autonomia del giudice. Tutte le obiezioni rivolte con un processo alle intenzioni, secondo cui vorremmo sottoporre i pm al potere esecutivo, sono dei trucchi verbali, vere e proprie trappole enfatiche che non hanno nessun fondamento con la realtà”. Dai microfoni della convention di Noi Moderati “La Forza della Responsabilità. Per una Italia che decide, fa, costruisce”, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che capovolge con garbo le tesi degli odiatori della riforma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

