Chi finanzia il Comitato per il No? Il ministero della Giustizia chiede l' elenco dei donatori all’Anm

Il ministero della Giustizia ha richiesto all’Anm l’elenco dei donatori del Comitato per il No, dopo aver scoperto che alcune associazioni legate ai magistrati hanno raccolto fondi per sostenere la campagna. La richiesta arriva in un momento in cui si intensificano le polemiche sulle fonti di finanziamento, con alcuni esponenti politici che chiedono trasparenza sui contributi ricevuti. La questione è diventata centrale, anche perché alcune donazioni sarebbero arrivate da enti con interessi diretti sulla riforma.

Il ministero della Giustizia intende vederci molto chiaro su chi ha finanziato il comitato del No al referendum sulla giustizia che si terrà i prossimi 22 e 23 marzo. Secondo "un atto di sindacato ispettivo", che cita un'analisi compiuta da un parlamentare italiano tramite un'interrogazione depositata in Aula, ci potrebbe infatti essere un "potenziale conflitto tra magistrati in servizio iscritti all'Anm e privati sostenitori" del "Comitato Giusto dire No che finirebbero per "praticare una forma di finanziamento indiretto" della stessa Associazione Nazionale dei Magistrati. È quanto emerge da un documento indirizzato da parte del capo di gabinetto del dicastero di via Arenula, Giusi Bartolozzi, verso il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, in cui si sottopone alle valutazioni della medesima Associazione "l'opportunità di rendere noto alla collettività, nell'ottica di una piena trasparenza, gli eventuali finanziamenti ricevuti dal Comitato da parte di privati cittadini".