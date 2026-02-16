Referendum 2026 ministero giustizia scrive all' Anm chiedendo nomi di finanziatori del Comitato del No opposizioni | Atto intimidatorio

Il ministero della Giustizia ha inviato una lettera all'Anm per chiedere i nomi dei finanziatori del Comitato del No al referendum del 2026, accusando possibili conflitti di interesse. La richiesta arriva dopo un'interrogazione del deputato di Forza Italia Enrico Costa, che ha evidenziato sospetti di finanziamenti occulti. L'Anm ha definito questa mossa un atto intimidatorio, mentre le opposizioni criticano la scelta come un tentativo di mettere pressione sui giudici. Un dettaglio concreto è che la richiesta riguarda anche le donazioni di enti privati e cittadini singoli.

Dopo un'interrogazione del deputato FI Enrico Costa, il ministero della Giustizia ha chiesto all'Associazione Nazionale Magistrati di pubblicare la lista dei finanziatori privati del Comitato per il No al referendum, citando "conflitti d'interesse". Il presidente Anm Parodi: "Comitato è soggetto aut.