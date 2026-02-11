Referendum giustizia il ministro Carlo Nordio a Piacenza

Da ilpiacenza.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio arriverà a Piacenza il 17 febbraio per un incontro pubblico all'auditorium Sant'Ilario alle 18. Parlerà del referendum confermativo sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. La visita fa parte di un tour tra le città italiane per spiegare le novità e rispondere alle domande dei cittadini.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarà a Piacenza il 17 febbraio per un incontro all'auditorium Sant'Ilario alle 18 in vista del referendum confermativo in programma il 22 e il 23 marzo per la riforma della giustizia. Con lui all'evento chiamato “Le ragioni del sì” anche il ministro.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Carlo Nordio

Nordio e la riunione segreta di maggioranza sulle riforme della giustizia. La linea del ministro: non indisporre i giudici, tutto rimandato a dopo il referendum

Il ministro Nordio ha convocato una riunione riservata con la maggioranza per discutere delle riforme sulla giustizia.

Lutto nell’avvocatura trevigiana: è morto Roberto Nordio, fratello del Ministro Carlo Nordio: chi era

È deceduto Roberto Nordio, stimato avvocato e fratello del Ministro Carlo Nordio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Referendum giustizia, il ministro Nordio riguardo il ruolo del PM che va ridefinito

Video Referendum giustizia, il ministro Nordio riguardo il ruolo del PM che va ridefinito

Ultime notizie su Carlo Nordio

Argomenti discussi: Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Referendum Giustizia, Mattarella firma Dpr su nuovo quesito: la data resta il 22-23 marzo; Riforma costituzionale della giustizia: cambia il quesito; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026.

Referendum sulla Giustizia, perché la politica da tifo calcistico rischia di rovinarlo: l'allarme di CasseseIl giurista, in un'intervista al Giornale, ha tenuto a differenziare lo scopo del referendum da quello di un giudizio politico ... tag24.it

Referendum Giustizia 2026, la spiegazione semplice in 7 punti sulle ragioni del SìReferendum Giustizia del 22 e 23 marzo 2026, la spiegazione semplice: ecco perché votare Sì (e cosa discutono i promotori del No) ... virgilio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.