Referendum giustizia il ministro Carlo Nordio a Piacenza

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio arriverà a Piacenza il 17 febbraio per un incontro pubblico all'auditorium Sant'Ilario alle 18. Parlerà del referendum confermativo sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. La visita fa parte di un tour tra le città italiane per spiegare le novità e rispondere alle domande dei cittadini.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarà a Piacenza il 17 febbraio per un incontro all'auditorium Sant'Ilario alle 18 in vista del referendum confermativo in programma il 22 e il 23 marzo per la riforma della giustizia. Con lui all'evento chiamato “Le ragioni del sì” anche il ministro.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il ministro Nordio ha convocato una riunione riservata con la maggioranza per discutere delle riforme sulla giustizia.

È deceduto Roberto Nordio, stimato avvocato e fratello del Ministro Carlo Nordio.

Referendum giustizia, il ministro Nordio riguardo il ruolo del PM che va ridefinito

Argomenti discussi: Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Referendum Giustizia, Mattarella firma Dpr su nuovo quesito: la data resta il 22-23 marzo; Riforma costituzionale della giustizia: cambia il quesito; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026.

Referendum sulla Giustizia, perché la politica da tifo calcistico rischia di rovinarlo: l'allarme di CasseseIl giurista, in un'intervista al Giornale, ha tenuto a differenziare lo scopo del referendum da quello di un giudizio politico ... tag24.it

Referendum Giustizia 2026, la spiegazione semplice in 7 punti sulle ragioni del SìReferendum Giustizia del 22 e 23 marzo 2026, la spiegazione semplice: ecco perché votare Sì (e cosa discutono i promotori del No) ... virgilio.it

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio spiega che la vittoria del NO non sarebbe una vittoria di una parte politica ma delle procure - facebook.com facebook

Questa sera il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ospite di @MarcoDamilan a #ilcavalloelatorre. Dalle 20.35 (o giù di lì) su @RaiTre. x.com