Referendum sulla Giustizia nei sondaggi i Sì sopra il 50% ma cresce la fetta di indecisi e sale l'affluenza

I sondaggi mostrano che oltre il 50% degli italiani sono convinti a votare Sì al referendum sulla Giustizia. Tuttavia, cresce anche la quota di indecisi e si registra un aumento dell’affluenza alle urne. La campagna elettorale entra nel vivo e ora tutti gli occhi sono puntati su cosa decideranno gli italiani il giorno del voto.

Secondo la Media sondaggi fatta da Bidimedia per il referendum sulla Giustizia, i Sì sono ancora avanti rispetto ai No. Ma aumenta in modo netto la quota degli indecisi, con un balzo di quasi 7 punti.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Referendum Giustizia Referendum Giustizia, nei sondaggi rischio bassa affluenza al voto: il Sì nuovamente in vantaggio A meno di due mesi dal voto sulla riforma della giustizia, i sondaggi segnalano ancora una bassa affluenza. Referendum sulla riforma della giustizia: il sì in leggero vantaggio, ma resta alta la quota di indecisi Il referendum sulla riforma della giustizia si avvicina e i primi dati mostrano un lieve vantaggio per il sì. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Referendum Riforma Giustizia, il sondaggio: 37,6 Sì, 30,0 No 32,4 indecisi - Porta a porta 11/11/25 Ultime notizie su Referendum Giustizia Argomenti discussi: Referendum Giustizia 2026: quando e perchè si vota; Il governo ha bocciato il voto dei fuorisede al referendum sulla giustizia; Referendum sulla giustizia: quando si vota e i quesiti; Uno stratagemma per permettere ad alcuni fuorisede di votare al referendum sulla giustizia. La Cassazione inguaia il governo sulla data del referendum. Ora è una corsa a ostacoliLa Suprema Corte ha accolto il nuovo quesito per il referendum nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500 mila cittadini. La presidenza del Consiglio dovrà ora a ... ilfoglio.it Cambierà la data del referendum sulla giustizia?Ora è possibile perché la Cassazione ha ammesso il quesito che i promotori del No avevano presentato proprio per far slittare la data ... ilpost.it Referendum giustizia, è caos: la Cassazione ammette il quesito dei “15 volenterosi” Gli aggiornamenti - facebook Ops… la Cassazione accoglie la richiesta popolare del referendum sulla giustizia e cambia il quesito, che conterrà il riferimento agli articoli della Costituzione (ben sette) che vengono modificati dalla riforma. La fretta del governo cattiva consigliera, la forzatura x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.