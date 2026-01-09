Referendum giustizia 2026 sulla separazione delle carriere | rispetterà la sovranità popolare sì no oppure nì?

Il referendum sulla separazione delle carriere giudiziaria nel 2026 propone di rafforzare l’indipendenza dei magistrati giudicanti rispetto ai pubblici ministeri. La riforma mira a migliorare l’efficienza e l’autonomia del sistema giudiziario, senza toccare il principio che la giustizia sia amministrata in nome del popolo. La consultazione riflette il confronto tra diverse visioni sulla gestione e l’indipendenza della giustizia in Italia.

La riforma, pur volta a realizzare nella distinzione dei ruoli un forte impulso all'indipendenza dei magistrati giudicanti rispetto ai pubblici ministeri, non inciderà minimamente sul principio che la giustizia venga amministrata in nome del popolo Il Parlamento italiano ha approvato definiti.

Referendum giustizia, Travaglio rilancia su La7 la mobilitazione per la raccolta firme: “Non decide la casta ma il popolo” - Referendum sulla separazione delle carriere, Travaglio smaschera il governo e la corsa al voto del 22 marzo: "Anticipano per fermare la rimonta del no" - ilfattoquotidiano.it

Referendum giustizia, Meloni indica il 22-23 marzo per il voto: “Nessuna forzatura della legge” - Separazione delle carriere al centro del quesito: perché c’è chi dice sì e chi vede un rischio per l’equilibrio costituzionale ... giornalelavoce.it

