Referendum costituzionale gli appuntamenti del comitato Giustodireno Abruzzo in provincia di Chieti

Il comitato Giustodireno Abruzzo ha organizzato una serie di incontri in provincia di Chieti per spiegare il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, dopo aver ricevuto numerose richieste di chiarimenti da parte dei cittadini. A causa della crescente confusione tra gli elettori, il gruppo ha deciso di tenere incontri pubblici nelle principali città della zona, coinvolgendo esperti e rappresentanti locali. L’obiettivo è aiutare le persone a comprendere meglio le modifiche proposte e le conseguenze di un eventuale voto.

Continuano gli eventi informativi organizzati in tutta la regione dal comitato Giustodireno Abruzzo sul referendum costituzionale fissato per domenica 22 e lunedì 23 marzo. In provincia di Chieti, il primo appuntamento della settimana è in programma mercoledì 18 febbraio, organizzato con il Comitato della società civile per il no, alle ore 20.30, nella sala consiliare della provincia di Chieti. Giovedì 19 febbraio, incontro alle ore 17, nella pinacoteca di Palazzo d'Avalos, a Vasto.