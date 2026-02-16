SìRiforma il comitato a favore del referendum costituzionale sulla magistratura
A Montevarchi, il comitato SìRiforma si è formato per sostenere il referendum sulla riforma della magistratura, perché molti cittadini vogliono capire meglio le modifiche proposte. La creazione di questo gruppo nasce dalla volontà di diffondere chiarimenti e di coinvolgere la comunità locale. Nei prossimi giorni, il comitato organizzerà incontri pubblici e distribuisce volantini per spiegare i punti principali della riforma.
Nasce anche a Montevarchi il comitato SìRiforma, con l'obiettivo di fare informazione sul tema del referendum costituzionale. È stata invitata a coordinarne le attività una figura indipendente, l'avvocato Michele Favilli. "Non una battaglia di parte, ma una battaglia di civiltà. Questa la riflessione inequivocabile e condivisa, che ha dato la spinta a dare vita al comitato per il sì a Montevarchi a cui già stanno aderendo tante persone che, indipendentemente dal senso di appartenenza politica di ciascuno, sono unite dal desiderio di un ordinamento giudiziario sempre indipendente ma più efficiente, che risponda ai principi del processo giusto, in cui giudici siano realmente terzi, siamo veramente indipendenti dalla politica e dei quali vengano accertate realmente le responsabilità disciplinari: gli obiettivi della riforma sono perfettamente coerenti con la Costituzione.
Referendum sulla riforma della magistratura, Belluomo responsabile territoriale del comitato 'Cittadini per il sì'
Agropoli: comitato per il sì al referendum costituzionale sulla giustizia è costituito
Questa mattina ad Agropoli è nato ufficialmente il Comitato Cittadini per il Sì al referendum sulla giustizia.
Si è costituito il Comitato per il No al referendum sulla Giustizia
Caro Gratteri, la invitiamo a chiedere scusa immediatamente ai milioni di italiani che voteranno SÌ, compresi tutti i membri di questo comitato, tra i quali vi sono tanti magistrati suoi colleghi. Noi votiamo orgogliosamente SÌ! #Gratteri #SìRiforma #giustizia #refer
È stato presentato sabato il Comitato "Si Riforma" Forlì Cesena, articolazione territoriale del medesimo comitato nazionale